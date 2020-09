Keyrus a nommé Fabrice Haccoun au poste de directeur général France en charge du développement et des opérations.

Aux côtés d’Eric Cohen, président & fondateur du groupe Keyrus, il a pour mission d’accélérer le développement commercial et l’excellence opérationnelle de l’ensemble des activités en France. Il veillera au bon alignement des fonctions support et des départements commerce et opérations afin d’assurer un développement efficace de nos activités. Il aura également pour mission d’accélérer le positionnement de Keyrus sur des offres à forte valeur ajoutée en rapprochant les activités de conseil, d’expertise et d’intégration afin de proposer une offre « sans couture » à ses clients. Il aura enfin pour objectif d’accompagner le rapprochement de Keyrus avec la société de services Livingston qu’il a créée en 2019 et dans la laquelle Keyrus a pris une participation majoritaire en début d’année. Fabrice Haccoun conserve d’ailleurs la direction de Livingston.

Âgé de 50 ans, juriste de formation et diplômé de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale, Fabrice Haccoun possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des ESN, les métiers de la data et de la transformation digitale des entreprises. Après avoir exercé des fonctions de direction commerciale au sein de sociétés de services et de groupes de conseil (Business & Decision, Capgemini…), il rejoint le groupe indien Tech Mahindra afin d’y prendre la direction générale France en charge du développement. En 2019, Fabrice Haccoun souhaite revenir à l’univers des PME et crée Livingston, avec pour ambition « de disrupter le modèle traditionnel des ESN en aidant les entreprises à devenir Data Ready à travers de nouveaux modes de delivery plus agiles ».

« L’arrivée de Livingston s’intègre parfaitement dans la stratégie de Keyrus qui souhaite développer un modèle entrepreneurial de croissance externe où les associés fondateurs restent au capital de leur entreprise tout en élargissant leur périmètre d’action et de responsabilité au sein du groupe. Ce modèle vertueux répond aux enjeux du marché de la transformation digitale où il faut combiner vitesse, agilité et performance. Fabrice Haccoun s’est naturellement imposé comme un leader inspirant et prêt à relever de nouveaux challenges en termes de croissance et de création de valeur », commente dans un communiqué Eric Cohen, le président de Keyrus.