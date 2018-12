Adobe Systems a annoncé jeudi une hausse de ses revenus trimestriels de 23%, grâce à la progression des abonnements à sa suite logicielle phare Creative Cloud incluant Photoshop. En un an, le chiffre d’affaires est passé de de 2,01 milliards de dollars à 2,46 milliards de dollars. Consolidé le 31 octobre, Marketo a généré un chiffre d’affaires d’environ 21 millions de dollars. En croissance de 35%, le bénéfice net GAAP de la société basée à San José a atteint 678,2 millions de dollars, ou 1,37 dollar par action, au quatrième trimestre clos le 30 novembre, contre 501,5 millions de dollars, ou 1,0 dollar par action, un an plus tôt. Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ont atteint 1,11 milliard de dollars.

Sur la totalité de l’exercice 2018, l’éditeur a réalisé un chiffre d’affaires de 9,03 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 24% par rapport à l’année précédente. En hausse de 56% en glissement annuel, le bénéfice par action s’établit à 5,20 dollars. Adobe a généré 4,03 milliards de dollars de cash-flow opérationnel au cours de l’exercice.

« En 2018, nous avons réalisé des investissements importants dans l’ensemble de notre portefeuille de produits, pénétré de nouveaux marchés et procédé à des acquisitions stratégiques qui, à notre avis, contribueront à la poursuite des performances de premier plan et des résultats nets », explique dans un communiqué le président et CEO d’Adobe, Shantanu Narayen. « Nous avons terminé l’année en force avec des résultats records, atteignant ou dépassant tous nos objectifs annuels et trimestriels, sans compter Marketo », déclare de son côté le vice-président exécutif et directeur financier John Murphy. « Nous sommes ravis du rajout de Marketo et des opportunités de marché élargies qu’il offre. Nous nous attendons à une forte croissance des revenus, une accélération de la croissance des bénéfices et une bonne expansion des marges au cours de l’exercice 2019. »

Pour l’exercice 2019 en cours, Adobe table sur un chiffre d’affaires de 11,15 milliards de dollars et sur un bénéfice net non-GAAP de 7,75 dollars.