Allégé de sa division Enterprise cédée à Broadcom et rebaptisé NortonLifeLock, la désormais ex-société Symantec bouleverse sa gouvernance. Rick Hill, qui assurait l’intérim depuis le départ de Greg Clark en mai dernier se retire. C’est le Belge Vincent Pilette qui prend sa succession. Ce dernier est arrivé lui aussi en mai chez l’éditeur pour prendre la direction financière après avoir participé au redressement de Logitech où il avait les mêmes attributions. Diplômé de l’université de Louvain-la-Neuve en Belgique et de la Kellog School of Management, Vincent Pilette fut notamment vice-président en charge des finances pour les activités serveur, stockage et réseau chez Hewlett Packard Enterprise et directeur financier d’EFI (Electronic For Imaging). « Nous avons pris des mesures importantes pour mettre notre société sur la voie du succès et maintenant, alors que nous entamons notre transition vers une société de cybersécurité axée uniquement sur le consommateur, nous avons une plus grande flexibilité pour développer ces activités et apporter une valeur accrue à nos actionnaires », indique dans un communiqué le nouveau CEO qui se dit très honoré d’avoir été désigné pour réaliser cette mission. C’est l’actuel chef de la comptabilité, Matthew Brown, qui assurera l’intérim en attendant le recrutement d’un nouveau CFO.

En quittant la société, Rick Hill abandonne également son poste de président. Celui-ci est confié à Samir Kapuria qui occupait jusqu’à présent les fonctions de vice-président exécutif et directeur général de la division Consumer Business.

Le conseil d’administration de l’éditeur est lui aussi bouleversé puisque outre Rick Hill, cinq autres administrateurs se retirent (Dale Fuller, David Mahoney, Anita Sands, Dan Schulman et Suzanne Vautrinot). Dans son communiqué, NortonLifeLock indique qu’il a identifié deux futurs candidats qui devraient être adoubés lors de la prochaine assemblée générale : Vincent Pilette et Nora Denzel (administratrice chez AMD, Talend, Suse et Ericsson) qui rejoindrait le board comme membre indépendante.