L’américain NortonLifeLock va racheter son rival tchèque Avast pour un montant de 8,5 milliards de dollars environ, en échange d’actions et numéraire. Le nouveau géant de la cybersécurité sur le marché grand public comptera plus de 500 millions d’utilisateurs dans le monde.

Cette opération « est un grand pas en avant pour la cybersécurité des consommateurs », déclare Vincent Pilette, président directeur général de NortonLifeLock, dans un communiqué commun avec Avast.

NortonLifeLock ambitionne de réaliser 3,5 milliards de dollars de recette après ce rachat.

L’annonce de l’opération a profité en Bourse aux deux entités (+1% et +2% au 11 août 2021). Après finalisation, Vincent Pilette sera le DG de la nouvelle société, la présidence revenant à Ondřej Vlček, l’actuel PDG d’Avast. La société conservera ses deux sièges sociaux en Arizona et à Prague même si elle ne sera plus cotée qu’au Nasdaq américain.

Soulignons que cette annonce de fusion-acquisition n’a que peu d’intérêt pour la distribution informatique puisque les deux sociétés continueront de s’adresser en direct à leurs clients.