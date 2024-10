LDLC joue à nouveau la carte de la garantie commerciale pour se différencier sur le marché de la distribution high-tech. Après l’avoir allongée de 2 à 3 ans en 2023, l’enseigne franchit un nouveau pallier en annonçant un allongement à 5 ans sans frais supplémentaire.

Cet allongement s’applique sur les achats de PC de marques ou MAC fixes, sur les portables, ainsi qu’aux smartphones de toutes marques. La garantie de 5 ans est valable sur les produits vendus sur la boutique en ligne et dans le réseau de 100 boutiques physiques.

« Plus qu’une simple mesure, il s’agit d’une démarche responsable qui place la qualité et le service au cœur de l’expérience client, tout en soutenant une consommation moins axée sur le remplacement systématique des appareils », commente le fondateur et président de LDLC Laurent de la Clergerie dans un communiqué.

LDLC avait déjà proposé cet allongement à 5 ans dans une opération spéciale, de mi-septembre à mi-octobre et fait donc le choix de pérenniser la mesure. Le distributeur fait sans doute le pari que les coûts supplémentaires seront compensés par les retombées en termes d’image et de gains de part de marché. Reste à voir si cette initiative poussera la concurrence à lui emboiter le pas.