LDLC va ouvrir le 12 juin un point de vente à Nîmes. La nouvelle boutique, qui dispose d’une surface de vente de 50 m2, s’implante 311 avenue jean Prouvé. Créée par Damien Martin, un nouveau franchisé, elle compte deux vendeurs conseillers et dispose d’un atelier de réparation. « Je connais LDLC depuis ses débuts et l’ai suivi le déploiement des magasins ces dernières années. J’ai eu envie moi aussi de sauter le pas et de vivre de ma passion », explique dans un communiqué ce passionné de technologie qui se lance dans l’aventure après une carrière dans l’univers des détecteurs de gaz. Il s’agit de la 52ème boutique ouverte par le réseau de distribution IT lyonnais.