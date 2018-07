Laurence Lafont, directrice générale Marketing et Opérations de Microsoft France, va prendre la présidence de la Silver Valley, qui rassemble l’ensemble des acteurs de la filière silver économie en Ile-de-France. Elle succédera à Pascal Brunelet et sera la quatrième personne à présider le cluster. Membre de celui-ci depuis 2014, elle en assurait jusqu’à présent la vice-présidence.

Laurence Lafont a débuté sa carrière chez France Telecom où elle a contribué au développement des télé-activités pour l’éducation et le secteur public. Elle a ensuite pris la direction de grands projets de services chez Orange France. Après une expérience de création de start-up Internet, elle a rejoint Oracle en 2001 où elle a assuré pendant 9 ans des fonctions de business développement, de stratégie, vente et marketing, en France puis à l’international. En 2010, elle a rejoint Nokia en tant que vice-présidente ventes, avant de rallier Microsoft comme directrice de la division Secteur Public en 2012. Laurence Lafont occupe depuis octobre 2016, le poste de directrice Marketing et Opérations de l’éditeur.

« Dans une période où le développement du mieux-vieillir est fondamental pour notre société et notre économie, il est indispensable de s’interroger et s’engager en faveur d’une société inclusive, où les innovations sont mises au service de tous », commente Laurence Lafont dans un communiqué.

La Silver Valley est chargée de mettre en place les conditions propices au développement de projets d’innovation et d’entrepreneuriat pour l’ensemble des acteurs publics et privés en Ile-de France afin de répondre aux besoins et aux usages des seniors et de leurs proches.