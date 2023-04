Pionnière dans le domaine des entrepôts de données de santé (EDS), l’AP-HP a développé la plus importante plateforme en Europe avec plus de 14 millions d’identités patients. Pour poursuivre son industrialisation et son exploitation dans les projets de recherche (déjà plus de 200), l’institution a signé le 3 avril un partenariat technologique avec OVHcloud.

« Le partenariat permettra de développer le potentiel de l’ensemble des données produites au cours du soin pour permettre de nouveaux diagnostics et traitements au bénéfice des patients », explique dans un communiqué Nicolas Revel, directeur général de l’AP-HP.

Les deux partenaires se fixent pour objectif de développer conjointement des briques logicielles en open source, ce qui permettra à OVHcloud de proposer une solution EDS open source en tant que service. Le groupe d’Octave Klaba espère que d’autres acteurs européens du cloud viendront utiliser cet open source afin de proposer leurs solutions EDS en Europe.

« Ces travaux se feront en open source pour que l’ensemble de la communauté scientifique et des gestionnaires de données puisse les utiliser et développer les nouvelles briques technologiques en respectant les standards de sécurité les plus exigeants », ajoute Nicolas Revel.

En la matière OVHcloud apporte toutes les certifications attendues, qu’il s’agisse d’hébergement de données de santé dans le cadre du référentiel HDS, ou de sécurité via la qualification SecNumCloud de l’ANSSI.

Heureux hasard du calendrier, le jour de l’annonce du partenariat, le projet ACCESS de l’AP-HP a été désigné parmi les 6 lauréats de la première vague de l’appel à projets « Entrepôts de données de santé hospitaliers » de France 2030. Ce projet vise également à la consolidation de son EDS. Les 6 lauréats se partageront une aide de 40 millions d’euros sur 40 mois.