Présent en Amérique du Nord mais alors inconnu en Europe, CDW a fait en 2015 l’acquisition du Britannique Kelway, opérant au Royaume-Uni mais aussi en Irlande, permettant ainsi au revendeur de solutions matérielles et logicielles informatiques de mettre un pied en Europe. Une présence que la firme de Vernon Hills (Illinois) veut étendre si l’on en croit le CEO de Canalys, Steve Brazier, dont les propos sont rapportés par Channelmonics.

S’exprimant à Barcelone à l’occasion du Canalys EMEA Channels Forum, Steve Brazier a expliqué que la société américaine, qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 14 milliards de dollars, envisage une méga-acquisition sur le Vieux Continent. Ses activités au Royaume-Uni ont généré un chiffre d’affaires de 719,5 millions de livres sterling (823,8 millions d’euros) par an et enregistrent une croissance de 11% en glissement annuel. Ce succès, CDW veut l’amplifier selon Steve Brazier. Ce dernier a affirmé, sans plus de précisions, que l’Américain allait s’offrir l’un des dix principaux distributeurs européens d’ici deux ans.

Citant en exemple les fusions et acquisitions intervenues au cours des six derniers mois dans le channel (Computacenter, Cancom, Bechtle et Dustin), le patron du cabinet d’analyse stratégique a par ailleurs prédit un nombre record d’acquisitions touchant les principaux canaux de distribution européens. « Nous nous attendons à ce qu’il y en ait plus. Malgré la bonne santé du marché, vous pouvez utiliser votre puissance, vos fonds propres et procéder à des acquisitions », a-t-il déclaré.

Steve Brazier prévoit toutefois des mois plus difficiles pour le secteur de la distribution en Europe. Selon lui, la croissance moyenne des ventes au cours des 12 prochains mois n’y dépassera pas 5%. Un pourcentage à comparer aux 12% atteints l’an dernier. « Nous espérons avoir tort, mais nous sommes inquiets de savoir comment ira l’économie au cours des 12 prochains mois », a-t-il conclu.