AtawaiT, Netalis et Snom conjuguent leurs expertises pour répondre aux attentes de l’Association Interprofessionnelle de Santé et Médecine du Travail des Bouches-du-Rhône en mettant en place une infrastructure Télécom de nouvelle génération, garante d’un meilleur confort de travail pour ses utilisateurs (médecins, infirmières, professionnels de santé et personnel administratif).

Forte de plus de 12 500 entreprises adhérentes et 160 000 salariés suivis, l’AISMT13 (Association Interprofessionnelle de Santé et Médecine du Travail) est un acteur incontournable de la prévention et de la santé au travail dans les Bouches-du-Rhône. S’appuyant sur une organisation décentralisée de 24 sites, l’AISMT13 a souhaité uniformiser son infrastructure télécom qui reposait sur des briques hétérogènes afin d’adopter les meilleures pratiques du marché. L’idée était de gagner en qualité, de contenir les coûts d’exploitation ou encore d’avoir un système de fonctionnement commun pour tous les utilisateurs, et ce sur tous les sites où ils se déplacent pour mener à bien leurs missions.

Une offre complémentaire porté par des experts de leur secteur

C’est dans ce contexte qu’après étude des solutions du marché, les offres de l’opérateur Netalis, de l’intégrateur AtawaiT et du constructeur de téléphones Snom ont été sélectionnées.

Après avoir mis en œuvre la nouvelle infrastructure télécom et une solution Centrex proposée par Netalis, plus de 200 téléphones de la Gamme Snom (fixes et mobiles) ont été déployés dans tous les sites. Il s’agit de la gamme DECT M30, de bornes M 900 et de téléphones fixes D735. À travers les appareils de Snom, les utilisateurs ont pu aisément s’approprier de nombreuses fonctionnalités pratiques (renvois d’appels, mise en attente, etc.).

Connectés à la nouvelle infrastructure Télécom, les produits de Snom peuvent être gérés à distance par les équipes IT et être mis à jour pour garantir en continu un niveau fonctionnel de qualité et une parfaite sécurité. En ce sens, un travail de proximité est mené entre les équipes de Netalis, AtawaiT et de Snom. Au niveau du déploiement qui s’est effectué au mois de juin, l’AISMT13 a bénéficié d’un accompagnement de proximité sur l’ensemble des sites de la part des équipes d’AtawaiT.

François Bertrand de l’AISMT13 « Nous pouvons désormais nous appuyer sur une infrastructure télécom globale qui nous permet de mener à bien nos missions dans les meilleures conditions au niveau opérationnel et de bénéficier d’un environnement simple à gérer et à faire évoluer. »