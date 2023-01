La segmentation des activités de Microsoft ne rend pas visibles celles liées à la sécurité dans ses publications de résultats. Le géant informatique a pris soin de rappeler cette semaine qu’elles se portent très bien. Une façon aussi de porter le regard ailleurs que sur l’informatique personnelle, dont les revenus de la division ont plongé de 19% au dernier trimestre.

Lors de son échange avec les analystes, le PDG de Microsoft a indiqué que les revenus des activités de sécurité avaient franchi la barre des 20 milliards de dollars de revenus sur les douze derniers mois. Une progression rapide et linéaire, après avoir franchi celle des 10 Md$ en 2021 et des 15 Md$ en 2022. « Nous prenons des parts de marché dans toutes les principales catégories que nous servons », a affirmé Satya Nadella.

Pour rappel le portfolio de Microsoft est structuré en six familles de produits qui visent à protéger l’intégralité du parc numérique des clients : Defender (lutte contre les logiciels malveillants), Sentinel (service SIEM), Entra (gestion des identités et des accès), Intune (gestion des points de terminaison), Priva (confidentialité des données) et Purview (gouvernance des données).

Vasu Jakkal, le vice-président Sécurité, conformité, identité et gestion, a rebondi sur cette annonce pour partager d’autres chiffres dans un billet de blog. On apprend ainsi que Microsoft compte désormais 860 000 clients de sécurité au total, contre 650 000 début 2022 et 400 000 début 2021.

Du point de vue de l’activité, la plateforme de sécurité analyse 65 billions de signaux chaque jour contre 8 billions deux ans plus tôt. Microsoft se targue aussi d’avoir bloqué 37 milliards de mails suspects et 70 milliards de menaces de logiciels malveillants au cours des 12 derniers mois.

Satya Nadella a aussi souligné que la couverture de bout en bout de la plateforme était un moyen pour les clients de consolider leurs outils de sécurité avec Microsoft et « de réduire les risques, la complexité et les coûts. »

A coté du moteur qu’est le cloud, la sécurité apporte donc à Microsoft un nouveau relai de croissance, avec une activité qui pèse désormais 10% du total de son chiffre d’affaires en 2022.