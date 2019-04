Préserver la sécurité des données est un challenge sans fin. Les entreprises du secteur IT doivent se maintenir au niveau des règlementations et protéger leurs propriétés intellectuelles contre les attaques ciblées et les failles accidentelles. De plus, elles doivent s’adapter aux macro mouvements qui secouent l’informatique, comme l’adoption des applications cloud, les environnements cloud hybrides et les tendances PAP : tout cela génère une augmentation des facteurs de fuite des données de votre entreprise.

La croissance de la surface d’attaque pose un défi majeur pour protéger les données critiques. Les équipes chargées de la sécurité des données adoptent l’approche la plus logique pour suivre les données en les trouvant, en les répertoriant et en les contrôlant. Cependant, les approches traditionnelles contre la perte de données ne sont plus efficaces aujourd’hui, car elles ne prennent pas en compte la plus importante variable en sécurité des données : les personnes avec qui vous travaillez.

Plutôt que de se concentrer uniquement sur les données, la sécurité devrait commencer, et se terminer, par les personnes. Le point clé est d’acquérir une visibilité sur les interactions entre les utilisateurs, les données et les applications. Une fois que cela est en place, vous pouvez appliquer un niveau de contrôle basé sur le risque spécifique de l’utilisateur et la confidentialité ou la valeur des données.

Le programme de protection des données d’une entreprise doit tenir compte du facteur humain – le point d’intersection des utilisateurs, des données et des réseaux. De plus, l’entreprise doit maintenir sa vigilance sur les données, tandis qu’elles transitent dans l’entreprise et servent aux personnes qui peuvent créer, toucher et déplacer des données.