Au troisième trimestre, les dépenses en services d’infrastructure cloud au ont continué à nouveau profité des retombées de la pandémie Covid-19. Le marché mondial du cloud a augmenté de 33% pour atteindre 36,5 milliards de dollars, soit 2,0 milliards de dollars de plus qu’au trimestre précédent et 9,0 milliards de dollars de plus qu’un an auparavant rapporte Canalys. La dépendance à l’égard des outils et services basés sur le cloud est restée élevée dans tous les secteurs de l’économie alors que les mesures de distanciation sociale persistaient. Le retour de mesures de verrouillage plus strictes dans certaines régions ne devrait pas ralentir le processus

Avec 32% de part de marché, AWS reste le principal bénéficiaire de ce mouvement. La filiale d’Amazon, qui a ajouté 2,6 milliards de dollars à ses revenus au troisième trimestre comparé à l’an dernier, a généré plus de chiffre d’affaires que ses trois plus grands concurrents réunis.

Microsoft enregistre de son côté une croissance annuelle de 48% pour atteindre une part de marché de 19%, contre 17% au troisième trimestre 2019. La firme de Redmond constate une augmentation des contrats à long terme, soulignant l’engagement croissant de ses grands clients à mesure qu’ils migrent des charges de travail critiques vers Azure.

Google, qui s’appuie de plus en plus sur le channel pour ses transactions, s’octroie 7% du marché devant Alibaba qui détient désormais une part de marché de 6%. Ce dernier a continué de dominer le marché chinois, où le cloud computing est un élément clé des plans de développement du gouvernement.

« L’augmentation de la consommation a stimulé les dépenses en services d’infrastructure cloud cette année, bien que certaines transactions plus importantes et plus complexes aient été retardées en raison de l’incertitude causée par la pandémie », commente dans un communiqué Matthew Ball, analyste en chef de Canalys. « Mais alors que les organisations s’adaptent à la nouvelle normalité, ces projets à plus long terme s’accélèrent à nouveau. Certaines organisations adoptent une approche axée sur les coûts en réduisant les dépenses d’investissement sur leurs propres centres de données et en réduisant les coûts de gestion liés à l’externalisation des contrats. D’autres adoptent une approche transformationnelle, développant de nouvelles applications et modèles commerciaux natifs du cloud. Mais ils devront tous être plus mesurés et plus soucieux des coûts, exigeant un meilleur contrôle et une meilleure visibilité des dépenses, tout en décidant de ne pas migrer toutes les charges de travail. »