« Nous avons suspendu le déploiement de la mise à jour Windows 10 Octobre 2018 (version 1809) * pour tous les utilisateurs, alors que nous examinons des rapports isolés d’utilisateurs à qui il manque certains fichiers après la mise à jour », c’est par ce message publié sur la page « Historique de la mise à jour Windows 10 » que l’éditeur informe ses clients d’un bug qui peut avoir des conséquences très gênantes. Le problème concerne uniquement certaines machines et non d’autres. Sur les ordinateurs touchés, certains fichiers Documents et Images ont tout simplement disparu.

Microsoft fournit une solution de contournement pour le moins sommaire. « Si vous avez téléchargé manuellement les mises à jour et que vous pensez avoir un problème de fichiers manquants après une mise à jour, réduisez au minimum votre utilisation du périphérique concerné et contactez-nous directement au + 1-800-Microsoft ou recherchez un numéro local dans votre région (ndlr : le 09 70 01 90 90 pour la France). Vous pouvez également utiliser un autre appareil pour nous contacter (le lien varie en fonction du pays d’origine). Si vous avez téléchargé manuellement le support d’installation de Windows 10 Octobre 2018 , veuillez ne pas l’installer et attendez qu’un nouveau support soit disponible. Nous fournirons de nouvelles informations lorsque nous reprendrons le déploiement de la mise à jour Windows 10 d’octobre 2018 à destination des clients. »

On notera que la mise à jour semestrielle précédente a rencontré elle aussi des problèmes, certains utilisateurs voyant s’afficher un écran noir après l’installation de la version 1803 d’avril. Vérification faite, il s’agissait d’une incompatibilité entre le système d’exploitation et l’antivirus Avast. Tout est rentré dans l’ordre après que l’éditeur tchèque ait mis en ligne une nouvelle mise à jour de son produit.