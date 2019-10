Ivanti a interrogé cet automne 500 professionnels de l’IT pour connaître l’état d’avancement des migrations vers Windows 10. Il ressort de l’enquête que 59 % d’entre eux n’ont pas encore migré tous leurs utilisateurs vers Windows 10, et ce malgré la fin prochaine du support de Windows 7. Ils sont par ailleurs nombreux (39%) à affirmer que la migration ne sera pas terminée avant la date butoir du 14 janvier 2020.

Sans surprise, c’est cette dernière qui motive généralement l’adoption de Windows 10 (44% des répondants), devant la gestion des vulnérabilités et la limitation des risques de sécurité (23 %), la réduction des risques opérationnels (11 %) et l’amélioration de la productivité des utilisateurs (10 %).

Lorsqu’on leur demande ce qui a eu le plus d’impact sur la migration de leurs utilisateurs, les professionnels de l’IT mentionnent d’abord le temps nécessaire et les coûts de migration (57 %), suivis par les autres priorités du service IT (47 %), et les problèmes de préparation des applications et de prise en charge de Windows 10 (40 %).

Interrogés sur leur réticence à mettre jour ou appliquer des correctifs aux applications métier critiques, 58% des professionnels évoquent la possibilité d’endommager ainsi ces applications, 48% d’entre eux craignent un impact sur la productivité des utilisateurs et 29% des répondants estiment que le déploiement des mises à jour ou des correctifs est trop chronophage.

L’étude révèle également que l’utilisation de Windows 10 est plus répandue dans les environnements physiques. En effet, 70% des personnes sondées expliquent que le dernier système d’exploitation de Windows est ou sera utilisé sur des postes de travail physiques ou sur des PC portables. A peine un quart d’entre eux utilise ou prévoit d’utiliser Windows 10 dans des environnements hybrides de postes de travail virtuels et physiques. « C’est peut-être parce que les professionnels de l’IT s’attendent à ce que le coût de maintenance de Windows 10 soit le même que pour Windows 7. En fait, seuls 20 % pensent que le coût du support Windows 10 sera inférieur à celui de Windows 7 », constate Ivanti.