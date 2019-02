Les dépenses des entreprises des technologies de l’information et de la communication (TIC) seront aux prises avec des obstacles multiples au cours des cinq prochaines années prévoit IDC qui explique que par ailleurs le ralentissement de l’économie mondiale exerce une pression sur la capacité des organisations à accroître les solutions technologiques. Dans le même temps, leur croissance et leur compétitivité dépendent de plus en plus de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle et de l’analyse de données.

Le cabinet d’analyse prédit désormais que les dépenses mondiales informatiques consacrées au matériel, aux logiciels, aux services et aux télécommunications atteindront 4.600 milliards de dollars d’ici 2022, soit une croissance moyenne de 4% par an. Les clients commerciaux représenteront environ 63,5% de ces dépenses (2,9 billions de dollars), tandis que les consommateurs fourniront le 1,7 billion de dollars restant. La croissance des dépenses de ces derniers sera inférieure à celle des entreprises et des pouvoirs publics en raison de la saturation croissante du marché des smartphones et des tablettes. La progression la plus rapide au cours de la période proviendra du secteur des services professionnels (7%), y compris les fournisseurs de services cloud et les fournisseurs de services numériques. Les autres secteurs en forte hausse seront les médias (+ 6%), les banques (+ 5%), le commerce de détail (+ 5%) et le secteur manufacturier (+ 5%), tandis que la croissance la plus lente des budgets de proviendra des administrations, des entreprises de gros et de la construction.

« À court terme, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine rendra les perspectives encore plus volatiles », explique dans un communiqué Stephen Minton, vice-président du groupe Customer Insights & Analysis d’ IDC. « Certaines entreprises sont également confrontées au double choc de la faiblesse des ventes en Chine, marché d’exportation de plus en plus important pour l’industrie manufacturière. En Chine, l’impact pourrait se prolonger, les entreprises manufacturières et de services financiers étant les plus exposées. »

En Asie / Pacifique, la guerre commerciale américano-chinoise est une arme à double tranchant, qui présente à la fois des défis et des opportunités estime IDC. De nombreuses entreprises sont de plus en plus dépendantes de la Chine pour leurs revenus et on peut s’attendre à ce qu’elles maintiennent en même temps leurs relations commerciales avec les États-Unis. D’autre part, le conflit leur ouvre des possibilités d’accroître leurs exportations sur le marché américain. « La guerre commerciale offre sans aucun doute des opportunités au secteur manufacturier indien », explique ainsi Ashutosh Bisht, responsable de la recherche pour l’Asie / Pacifique au sein du groupe Customer Insights & Analysis d’IDC. « Cependant, de nombreuses entreprises asiatiques seront contraintes d’essayer d’équilibrer leurs relations avec les États-Unis et la Chine, et souffriront de toute escalade ».

Contrer le sentiment négatif à l’égard de l’économie chinoise augmente la demande de solutions TIC liées à la transformation numérique. Cela entraîne d’importants investissements de la part de grandes entreprises et de clients appartenant à l’État dans des secteurs tels que la vente au détail, la fabrication, les soins de santé et les services financiers, en particulier dans les domaines du cloud et de l’IA indique IDC. Et en Europe ? « Les entreprises d’Europe occidentale cherchent non seulement à adopter les nouvelles technologies, telles que l’IA et la robotique, pour améliorer leurs processus métier, mais également à adopter des approches plus centrées sur le client en matière de décision de dépense informatique », estime Andrea Minonne, analyste de recherche pour l’Europe occidentale au cabinet d’analyse. « Cela est particulièrement vrai dans les secteurs axés sur les clients tels que la vente au détail, les banques, les transports et les télécommunications. » Selon lui, la croissance globale en Europe occidentale sera légèrement inférieure à celle des marchés émergents de la région Asie / Pacifique au cours de la période de prévision, tandis que le marché américain devrait afficher certains des taux de croissance les plus élevés en dépit de sa maturité relative. L’Amérique latine devrait d’ici 2022 enregistrer la deuxième plus forte croissance en termes de dépenses en matière de TIC, après la Chine.