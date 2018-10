Les dépenses européennes en solutions de mobilité devraient s’élever à 293 milliards de dollars en 2018, selon IDC. Le cabinet d’analyse table sur un taux de croissance annuel moyen (TCAM) sur cinq ans de 2,4%, entraînant des dépenses supérieures à 325 milliards de dollars en 2022.

L’Europe de l’Ouest a représenté 78% des dépenses totales de mobilité en 2017 et restera de loin le plus gros contributeur sur le Vieux Continent, avec un TCAM de 2,7% pour la période 2017-2022 (79% des dépenses en 2022). Parmi les pays d’Europe occidentale, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France demeurent les principaux utilisateurs de technologies de mobilité, représentant plus de la moitié du marché régional. Dans le même temps, les dépenses de mobilité en Europe centrale et orientale n’augmenteront que de 1,2%, tirées par la République tchèque et la Roumanie avec un TCAM d’environ 1,8%.

Sur le marché professionnel, tous les segments, des appareils aux logiciels et aux services titreront la croissance. Néanmoins, la sécurité et la conformité resteront des questions primordiales pour les grands projets de mobilité. Le secteur bancaire devrait devenir le leader européen des dépenses de mobilité en 2018, suivi des activités de fabrication discrète et des services professionnels. Plus de la moitié des dépenses de mobilité des entreprises ira aux services de connectivité mobile et aux services de mobilité. Les appareils représenteront le deuxième poste de dépenses, suivis par des investissements toujours considérables dans les applications mobiles et les plateformes de développement. « Les entreprises de l’Europe occidentale comprennent désormais bien les avantages que les technologies de la mobilité peuvent offrir et font évoluer leur approche vers les applications intégrées aux systèmes d’entreprise », explique dans un communiqué Gabriele Roberti, responsable de la recherche chez IDC EMEA Customer Insights and Analysis. « Dans les secteurs centrés sur le client, tels que les services financiers et la vente au détail, la mobilité devient un élément essentiel de la transformation numérique. »

De leur côté, les consommateurs représenteront environ 65% des dépenses de mobilité en Europe tout au long de la période de prévision, un peu plus de la moitié de cette somme étant destinée aux services de connectivité mobile, le reste des dépenses allant aux appareils, principalement aux smartphones.