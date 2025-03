Apple fait l’objet d’une nouvelle plainte déposée devant le tribunal de district de San Jose, aux Etats-Unis, autour de la promotion de services en intelligence artificielle qui tardent à venir. Selon le cabinet d’avocats Clarkson, la publicité d’Apple autour de l’IA est mensongère et constitue une concurrence déloyale.

La plainte vise à obtenir un statut de recours collectif et des dommages-intérêts non spécifiés au nom des personnes qui ont acheté des iPhones et d’autres appareils ‘dotés d’Apple Intelligence’.

En juin 2024, Apple a annoncé son ambition de se lancer dans la course à l’IA. Depuis plusieurs mois, Apple fait la publicité de l’iPhone 16 en mettant en avant une nouvelle version de l’assistant vocal Siri boostée à l’IA. La plainte met en évidence une publicité datant de septembre dernier et mettant en scène l’actrice Bella Ramsey qui vante les nouvelles capacités de Siri. Ces fonctionnalités sont à présent retardées.

« Cela a suscité un engouement sans précédent sur le marché », selon le cabinet d’avocats Clarkson. Et d’ajouter qu’Apple « a fait la promotion de ses produits sur la base de capacités d’IA exagérées ».

Pour mémoire, le cabinet d’avocats Clarkson a déjà poursuivi Google et OpenAI en ce qui concerne leurs pratiques en matière d’IA.