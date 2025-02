Lors du salon IT Partners 2025, Pascal Le Digol, Country Manager France de WatchGuard, et Bruno Laureti, DSI de EBS Group, partagent leur vision des défis que rencontrent les PME et ETI en matière de cybersécurité et du rôle des prestataires IT dans cette transformation.

Ces dernières années, la prise de conscience des risques cyber a progressé au sein des entreprises, mais les approches restent contrastées. Certaines investissent dans des solutions adaptées et évolutives, tandis que d’autres limitent encore leur protection à des dispositifs classiques comme les antivirus et les firewalls. Dans ce contexte, WatchGuard a développé une plateforme de cybersécurité unifiée, intégrant pare-feu, EDR, NDR, gestion des identités et services managés pour offrir une protection complète et évolutive.

EBS Group a choisi WatchGuard comme partenaire technologique pour structurer son offre de cybersécurité et accompagner ses clients vers une approche plus efficace et intégrée. Bruno Laureti souligne l’importance de cette alliance :

« Nous avons toujours proposé une approche packagée pour sécuriser les infrastructures de nos clients, mais la cybersécurité évolue et ne peut plus être abordée comme une simple option. L’offre de WatchGuard nous permet de proposer une solution globale et évolutive, adaptée aux réalités des PME. »

Au-delà des solutions, c’est aussi un modèle de service qui se transforme. L’époque où les prestataires IT se contentaient de vendre et d’installer des équipements touche à sa fin. Aujourd’hui, la cybersécurité repose sur une approche managée et un suivi continu. Pascal Le Digol insiste sur cette évolution :

« Les PME ont besoin de solutions robustes, mais elles n’ont pas toujours les ressources pour les gérer en interne. En tant que fournisseur, notre rôle est de leur apporter des outils performants et simples à administrer, tout en permettant à nos partenaires comme EBS Group d’intégrer ces services à leur offre. Cette approche mutualisée permet de garantir une sécurité efficace, sans complexité excessive. »

Cet échange met en lumière un changement structurel dans la relation entre éditeurs, intégrateurs et entreprises. L’adoption de solutions de cybersécurité managée permet aux partenaires IT de renforcer leur accompagnement, de générer de la récurrence et d’apporter une valeur ajoutée durable à leurs clients. WatchGuard et EBS Group illustrent ainsi un modèle où la cybersécurité n’est plus un produit, mais un service indispensable au bon fonctionnement des entreprises.

Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec la société Watchguard