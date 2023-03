La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et le spécialiste en monétique Neo Systems signent un partenariat pour faciliter l’encaissement des entreprises artisanales du bâtiment (BTP) : par carte bancaire ou virement à partir d’un téléphone mobile, d’une tablette ou d’un PC, sans logiciel, abonnement ou équipement.

Un communiqué affirme qu’« en France, les défauts et retards de paiement sont à l’origine de plus d’un quart des faillites ». « La transition vers la digitalisation des paiements est un enjeu crucial pour les entreprises artisanales du BTP qui éprouvent parfois des difficultés à acquérir les outils adéquats », souligne Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB.

L’objectif annoncé est de « sécuriser les professionnels du bâtiment et de lutter contre ces problèmes financiers ». « Une fois libérées du suivi des retards et des impayés, affranchies des fastidieuses opérations manuelles, ils peuvent se concentrer sur le développement de leur activité et la qualité de l’expérience client », ajoute Patrice Lust, le PDG de Neo Systems.

L’accord prévoit de faire bénéficier les entreprises adhérentes à la CAPEB de tarifs préférentiels sur la solution de transaction et de virement de Neo Systems. Des formations sont également au programme.