Colibri, éditeur d’une solution Cloud de Sales & Operations Planning, accompagne le groupe Kulker dans la mise en œuvre d’une application industrielle lui permettant de donner une nouvelle ampleur à la gestion de sa supply chain.

À l’échelle nationale, Kulker s’est imposé dans le monde agricole en tant que distributeur de matériel d’irrigation. Fondée en 1964, la société a été rachetée successivement par deux groupes. Retrouvant son indépendance en 2017, Kulker atteint les X millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et possède un réseau de revendeurs dans toute la France.

Avant de recourir à une véritable solution de Demand Planning, les équipes de Kulker manquaient d’outils leur permettant d’optimiser leurs prévisions de ventes et leur gestion des stocks. Ruptures de stock, profusion de reliquats, surcoûts de transport liés à un manque d’optimisation… Leur ERP n’était pas suffisamment exploité et des indicateurs clés comme le taux de service ou les indices de saisonnalité n’étaient pas mesurés. Dès lors, le réapprovisionnement, les besoins et la saisonnalité n’étaient pas optimisés.

Le choix Colibri pour accompagner la transformation de Kulker

Kulker a choisi de s’équiper du module VISION proposé par Colibri. Solution de Demand Planning collaborative et flexible, ce module permet d’avoir une vision globale de la prévision des ventes et ainsi optimiser la gestion des stocks.

Nicolas Joyeux, Directeur Supply Chain & Achats Kulker « Cette solution était idéale pour nous permettre de travailler dans le bon sens et de façon adaptée à nos spécificités. Il ne fallait plus que le besoin client déclenche la commande d’achat, mais que nous travaillions avec des prévisions basées sur des historiques de ventes. »

Comme l’explique Nicolas Joyeux, Kulker s’est tourné vers Colibri, car le dispositif proposé répondait aux différents critères de l’entreprise. Dans la mesure où Kulker se trouvait dans une situation de transformation de l’entreprise, l’outil devait être déployé rapidement et permettre d’obtenir des résultats dans un délai relativement court, tout en étant accessible financièrement. Il devait disposer de fonctionnalités clés telles que la gestion de l’historique et de la saisonnalité et proposer des outils de monitoring qui permettent d’interagir facilement et de faire des correctifs adaptés pour ne pas surcharger les stocks inutilement.

Une offre sur mesure

Colibri a su aller au-delà du recueil d’informations et se projeter sur des besoins que Kulker n’avait pas forcément anticipés au moment de penser le projet. « Les échanges ont été fluides et naturels, l’interlocuteur Colibri a su se montrer pédagogue afin de me proposer les meilleures options pour répondre à mes besoins », Nicolas Joyeux.

Outre l’efficience de l’outil, les équipes de Kulker se réjouissent de pouvoir tirer parti de la solution Colibri pour faciliter le travail de leurs commerciaux. La technologie SaaS de Colibri permet en effet aux équipes commerciales d’accéder aux statistiques de vente et aux rapports BI afin de préparer leurs rendez-vous. Ainsi, certaines fonctionnalités non natives de la solution ont été développées par Colibri afin de répondre parfaitement aux besoins de Kulker. L’entreprise est par exemple désormais en mesure de transmettre des prévisions aux fournisseurs, qui peuvent alors organiser leur production en amont. La prévision générée est également transmise au pôle financier de Kulker pour une meilleure visibilité sur la trésorerie engagée.

Des résultats significatifs rapidement mesurés

En plus de répondre aux besoins de Kulker, Colibri a généré des résultats rapides et significatifs pour l’entreprise. Niveau de stocks maîtrisé, taux de service grandement amélioré, fluidification des informations, meilleure rotation du stock, meilleure gestion des achats… tant de points positifs relevés par Nicolas Joyeux. Si bien que selon lui,

Kulker est désormais en mesure de générer ses prévisions de ventes, de calculer les besoins sur des données réelles et cohérentes et remarque déjà un retour sur investissement. L’entreprise a notamment amélioré son taux de service, passant de 68 % à plus de 80 %, et à presque 95 % pour les produits de classe A. Les niveaux de stocks sont restés très raisonnables et le taux de reliquat a baissé. En conséquence, le BFR et la satisfaction client ont été grandement améliorés.