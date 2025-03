Konica Minolta fait un doublé. Déjà titulaire du marché d’impression haut volume de la CANUT (Centrale d’Achat du Numérique et des Télécoms), la filiale française du groupe japonais se voit aussi attribuer le marché portant sur les services d’impression.

Ce marché d’un montant potentiel de 220 M€ a une durée de 4 ans. En plus du lot sur l’achat et la location de copieurs et imprimantes attribué à Konica Minolta, il comprend 3 lots pour la fourniture de consommables neufs et re-manufacturés, qui reviennent à Koesio, Belta et APF34.

L’accord-cadre permet à Konica Minolta d’accompagner les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, les établissements publics et les organisations de droit privé à but non lucratif dans la fourniture, le déploiement et la maintenance de solutions et services d’impression, de numérisation ainsi que dans l’optimisation de leurs processus documentaires.

« Nous sommes fiers d’avoir été choisis pour proposer notre expertise aux bénéficiaires de la CANUT », commente dans un communiqué Sylvain dekokelaere, responsable national marchés publics et santé au sein de Konica Minolta Business Solutions France. « Grâce à ces accords-cadres, Konica Minolta renforce son engagement envers l’ensemble du secteur public en proposant des solutions fiables et des services adaptés aux enjeux actuels des établissements à travers tout le territoire. »

La filiale française de Konica Minolta emploie 1800 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 600 M€. Son offre globale est distribuée via un réseau de ventes composé de 8 entités régionales, 3 filiales ainsi que de 120 concessionnaires et revendeurs.