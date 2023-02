Komposite, experte de la plateformisation, de l’infrastructure et de la gestion de la donnée,, étoffe son offre et lance à grande échelle son Centre de Services Partagés (CSP).

Fruit d’un investissement conséquent et d’une nouvelle organisation, ce CSP s’inscrit dans le prolongement de la stratégie de Komposite qui, après avoir proposé des services de conseil et d’intégration à ses clients, souhaite leur permettre de s’appuyer sur une équipe externalisée pour prendre en charge le bon fonctionnement de leurs plateformes. L’équipe du CSP interviendra sur de nombreuses tâches à forte valeur ajoutée comme le maintien en conditions opérationnelles, les montées de versions, la gestion des incidents, la sécurité continue, etc.

Au niveau organisationnel, ce Centre de Services Partagés bénéficie d’une équipe d’experts dédiés et de responsables opérationnels de comptes qui seront en charge d’accompagner les clients dans leur quotidien. Enfin, de nombreux outils permettront de fluidifier la relation avec les clients notamment avec la mise à disposition d’une plateforme de service management qui permettra aux clients de communiquer aisément avec les équipes de Komposite, d’ouvrir des tickets d’intervention et de visualiser aisément les performances du parc infogéré .

Particulièrement adaptée aux ETI et aux entreprises du middle market, cette offre CSP englobe toutes les prestations d’accompagnement au « run » proposées par Komposite : du maintien en condition opérationnelle (MCO) au support personnalisé , en passant par l’expertise à la demande.

Elle proposée en trois packages : Bronze (gestion des incidents en heures ouvrées), Silver (gestion des incidents et des demandes, point de contact unique, escalade chez les constructeurs et éditeurs à la demande du client, engagement de moyens) et Gold qui reprend les éléments du service Silver avec en plus un engagement de résultat de la part des équipes de Komposite.

Christophe LE CAIGNEC, chez Komposite : « Notre Centre de Services Partagés bénéficie de toutes les ressources pour accompagner efficacement nos clients dans leurs démarches de transformation digitale. Cette nouvelle brique est un élément clé de notre dispositif et représente une formidable opportunité pour nos clients de ne plus avoir à gérer le Run de leurs plateformes et de se concentrer sur des sujets stratégiques comme l’innovation et le lancement de nouveaux services pour les utilisateurs. »