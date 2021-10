Avec un doublement de son chiffre d’affaires entre 2017 et 2021 ainsi qu’une croissance à deux chiffres de sa profitabilité, Komposite enregistre un dynamisme sans pareil, conforté par l’entrée de BPCE et BNP Paribas Développement à son capital.

Ce tour de table recompose le capital de l’entreprise autour de son Président et fondateur, Eric Alimi, de son Directeur Général, Harry Zarrouk et d’Alliance Entreprendre Groupe Natixis.

Komposite se donne ainsi les moyens de ses ambitions en matière de croissance externe et d’innovation.

Ce dynamisme financier et ces excellents résultats – 22 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le dernier exercice fiscal – viennent asseoir le positionnement de l’entreprise et la pertinence de ses offres.

Partenaire de la transformation digitale des entreprises depuis 1989, Komposite est l’architecte de la modernisation des infrastructures IT, fournisseur de services Cloud hybrides, expert de la gouvernance et de la sécurité des données et bases de données. Structuré autour du concept « Comprendre. Construire. Opérer », Komposite accompagne les projets de ses clients de bout en bout, de la compréhension du besoin à la réalisation opérationnelle en passant par le choix de solutions technologiques, l’intégration logicielle, le suivi et la mise à disposition de talents qualifiés.

Persuadé que les technologies ne sont que des moyens au service des métiers et des usages, le Groupe a développé une approche agnostique qui lui permet de personnaliser chaque trajectoire projet.

Ce positionnement qualitatif permet à l’ESN de se distinguer et de faire évoluer son offre en continu pour répondre aux nouveaux usages et challenges technologiques de ses clients.

Komposite anticipe d’ailleurs un développement soutenu de l’ensemble de ses pôles d’expertise (Infrastructure, Data et Cloud) et va faire évoluer son organisation, notamment au niveau de ses équipes, pour mener à bien son plan de croissance sur les trois prochaines années. Enfin, de nouveaux partenariats structurants, notamment sur la partie Cloud Computing, vont être annoncés.

Harry ZARROUK, DG de Komposite « Depuis la création de l’entreprise, Komposite s’est en permanence adapté pour accompagner ses clients dans leur transformation numérique. Notre concept « Comprendre. Construire. Opérer » est unique sur le marché et nous a permis de signer 40 nouveaux grands comptes ces derniers mois. Notre maîtrise des technologies associée à une gestion rigoureuse constitue les piliers de notre réussite et nous permet de faire évoluer notre offre pour répondre aux challenges de demain, notamment grâce au Cloud et à la data. Nous sommes aujourd’hui en mesure de piloter les projets de nos clients de bout en bout en leur proposant des prestations à forte valeur ajoutée en matière de conseil, d’intégration et d’accompagnement. C’est cette adéquation de nos offres au marché, nos perspectives d’évolution et notre pilotage financier rationnel qui ont séduits BPCE et BNP Paribas Développement. Le groupe KOMPOSITE souhaite désormais accélérer en procédant à de premières opérations de croissance externe qui nous permettront de compléter nos expertises et d’intégrer de nouveaux talents et savoir-faire.»

Camille Centelles, Directrice d’Investissement d’Alliance Entreprendre, Groupe Natixis : « Positionné sur le marché dynamique de la transformation numérique, le groupe Komposite a connu une très belle croissance ces 3 dernières années. Nous sommes aujourd’hui ravis d’accompagner Komposite dans une nouvelle étape de son développement, construit autour de deux axes prioritaires : le déploiement de nouvelles offres favorisé par l’évolution des technologies et le développement par croissance externe. »