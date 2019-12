Depuis qu’il a bénéficié en mai dernier d’une levée de fonds de 500 millions de dollars, Kaseya ne manque pas d’ambition. Le spécialiste des solutions pour MSP va désormais accélérer ses investissements dans la zone EMEA où il souhaite doubler ses activités. Il vient pour cela de recruter un président et directeur général en charge de la région. Le poste a été confié à l’Irlandais Ronan Kirby (photo) qui occupait auparavant les fonctions de vice-président en charge de la région EMEA chez NGINX. Il a auparavant travaillé 11 ans chez Red Hat où il s’est notamment occupé des partenaires ISV. Ronan Kirby sera basé au siège européen de la société à Dublin.

Le nouveau patron de l’Europe vient d’accorder un entretien à MicroScope. Confirmant les objectifs fixés par le CEO de Kaseya, Fred Voccola, il a annoncé le doublement du plan d’investissement pour atteindre cet objectif d’ici 12 à 18 mois. « Je ne veux pas dire que c’est facile, mais c’est extrêmement faisable. Nous avons les ressources pour le faire, nous avons les partenaires pour le faire et nous avons l’élan du marché pour le faire », a-t-il ajouté. Il a expliqué qu’il rencontrait les différentes équipes européennes afin de comprendre dans quels secteurs il fallait investir en priorité.

Il a confié à nos confrères que c’était la première fois que Kaseya envisageait les différentes activités de la société d’un point de vue EMEA, faisant ainsi allusion aux différentes acquisitions réalisées ces deux dernières années (Unitends, Spanning Cloud Apps, RapidFire, IT Glue et ID Agent). « L’une des choses que je veux faire est de commencer à tracer notre toute première géographie horizontale et de donner aux chiffres une forme que nous pourrions appeler une région », a-t-il déclaré.

Rappelant que le marché européen était différent du marché américain, Ronan Kirby a indiqué qu’il allait voir comment l’entreprise pouvait « mieux entrer en résonance avec ses marchés ». « Comment pouvons-nous mieux nous positionner pour les MSP sur ces marchés ? Jusqu’à présent, personne ne l’a fait dans toute l’entreprise », a-t-il ajouté.

Il a conclu en expliquant que Kaseya n’excluait pas davantage de nouvelles fusions et acquisitions, particulièrement dans le domaine de la sécurité « avec une annonce potentielle » au premier trimestre 2020.