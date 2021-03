Comment intégrer la dimension digitale dès la conception initiale des aménagements immobiliers ? Telle a été la réflexion du groupe immobilier Kardham en embauchant mi-2019 l’ex-Videlio Pascal Zératès avec pour mission de développer une activité de services numériques spécialisée dans la digitalisation des bâtiments.

Fin 2019, sous son impulsion, Kardham annonçait le rachat de HDR Communications, un intégrateur de 25 personnes implanté dans la région de Strasbourg, spécialisé dans les systèmes audiovisuels, l’affichage digital et le développement Web. Dans la foulée, le groupe créait une filiale dédiée : Kardham Digital.

Un an et un rachat plus tard – celui du spécialiste des solutions de gestion de l’espace de travail ViaDirect Building en novembre dernier – Kardham Digital compte près d’une cinquantaine de personnes et se flatte de pouvoir accompagner ses clients sur les différentes facettes du système d’information de leurs bâtiments. Capable d’intervenir aussi bien en conception, en intégration, en exploitation et en accompagnement des utilisateurs, Kardham Digital couvre notamment les différentes problématiques d’optimisation de l’efficacité énergétique des bâtiments, de simplification du parcours utilisateur au sein de l’entreprise et de digitalisation de l’environnement de travail.

L’ESN propose notamment une série d’outils de pilotage des services techniques (éclairage, clim, chauffage…) et différentes applications dites « servicielles » (permettant de réserver des salles, un bureau, une place de parking, d’organiser une conférence virtuelle, de diffuser des contenus…).

« Ces sujets font l’objet d’une forte appétence du marché », témoignage Pascal Zératès, qui égrène les nouvelles références de clients qui ont confié à Kardham Digital leurs projets d’immeuble intelligent en 2020 : Orange, Valeo, Plastic Omnium, Thyssenkrupp, Geneo… « À l’heure des réductions des surfaces de bureau, les entreprises aspirent via le digital à transformer leurs locaux en centres de services, capables d’offrir une expérience différenciante à leurs collaborateurs et de leur donner envie d’y venir », souligne-t-il.

Ce dernier anticipe une nouvelle accélération de l’activité en 2021, qui devrait conduire l’entreprise à poursuivre ses recrutements (une dizaine prévus) et à compléter ses expertises. L’ESN devrait notamment se renforcer sur la cybersécurité – elle a déjà un partenariat avec Wallix depuis février 2020 – et n’exclut pas de procéder à de nouvelles acquisitions. Également proche de HPE/Aruba et d’Orange sur l’IoT, Kardham Digital vise environ 10 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice en cours.