HP a l’intention de licencier entre 1.000 et 2.000 salarié·e·s sur les 58.000 que comptent ses effectifs. Son objectif ? « Economiser 300 millions de dollars ». Ce nombre de personnes représenterait environ 3% de la force de travail de la société de Palo Alto. « L’évolution des effectifs variera selon les pays, en fonction des exigences légales locales et des consultations avec les comités d’entreprise et autres représentants du personnel », indique l’entreprise californienne dans un document déposé auprès de la SEC, le gendarme américain de la Bourse.

Pourtant, le PDG Enrique Lores s’est déclaré « satisfait » des dernières performances commerciales de son entreprise au premier trimestre fiscal, clos le 31 janvier 2025. Karen Parkhill, la directrice financière de HP, a également déclaré : « Au premier trimestre, nous avons réalisé de solides progrès par rapport à nos engagements financiers pour l’année ». En ajoutant : « Nous augmentons notre objectif d’économies Future Ready de 1,6 à 1,9 milliard de dollars d’ici la fin de l’exercice 2025 ».

Ces milliers de licenciements sont mis sur le compte des « incertitudes macroéconomiques et géopolitiques ».