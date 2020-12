Juniper Networks a conclu un accord définitif pour acquérir Apstra, un spécialiste des réseaux basés sur l’intention. Les termes financiers de cet accord ne sont pas dévoilés.

Juniper explique dans un communiqué que la technologie d’Apstra l’aidera à s’appuyer sur l’injection d’IA sur tout le réseau pour permettre une plus grande automatisation, en particulier dans le datacenter.

En réalité, la solution d’Apstra fait bien plus qu’automatiser les étapes d’opérations répétées. Avec elle, les architectes décrivent comment le datacenter doit se comporter en termes de résultats et le système met en œuvre et s’assure en permanence que les opérations et l’expérience du réseau correspondent à l’intention. Ces capacités permettent à Apstra de fournir des informations proactives, ainsi qu’une identification et une correction automatisées des problèmes.

« Le portefeuille de solutions pour datacenters de Juniper est constamment reconnu par les analystes et les clients comme leader du secteur, avec des notes élevées pour les performances, l’évolutivité, la sécurité et les opérations simplifiées grâce à l’automatisation. L’ajout de la mise en réseau basée sur l’intention d’Apstra et l’assurance automatisée en boucle fermée fait progresser notre vision de transformer les opérations du centre de données », explique dans le communiqué le CEO de Juniper Networks Rami Rahim. « Avec la combinaison de Juniper et Apstra, les clients bénéficient de la meilleure gestion de l’infrastructure et de la structure avec une conception intégrée, un déploiement et une identification et une correction automatisées des causes premières pour répondre aux besoins de tout environnement de centre de données. C’est la mise en réseau pour l’ère du cloud moderne. »

« Nous avons fondé Apstra il y a six ans pour automatiser le centre de données en tant que système holistique, de sa conception initiale à tous les aspects de son fonctionnement et de sa maintenance. Notre automatisation permet aux ingénieurs réseau de se concentrer sur les problèmes stratégiques et d’éviter de consacrer du temps à la configuration et au dépannage du réseau, et d’éviter le risque d’erreur humaine », indique de son côté le CEO et cofondateur d’Apstra, David Cheriton. Ce dernier rejoindra Juniper Networks en tant que chief data center scientist.

Le Canadien David Cherton (photo) est une grande pointure du secteur IT. Actuellement professeur à l’université d’Harvard, il a dans le passé cofondé Arista Networks, Granite Systems (acquis par Cisco en 1996) et Kealia (racheté par Sun Microsystems en 2004). Il a par ailleurs été l’un des premiers investisseurs dans une vingtaine d’entreprises technologiques, parmi lesquelles Google et VMware.