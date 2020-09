Juniper Networks a conclu un accord définitif pour acquérir Netrounds. Les conditions financières de la transaction, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre, ne sont pas dévoilées. Créée en 2007 et basée à Lulea en Suède, Netrounds est une plateforme programmable qui permet de valider les performances et disponibilités des services réseaux (fixes et mobiles) et des applications. Selon Juniper, la solution Netrounds est entièrement logicielle pour un déploiement dans les réseaux de transport physiques et dans le cloud. Elle permettra d’améliorer ses solutions WAN automatisées existantes afin de simplifier davantage les opérations des fournisseurs de services et garantir des expériences positives aux utilisateurs finaux, précise encore le spécialiste des réseaux sécurisés.

« Les attentes des utilisateurs finaux concernant les services fournis sur les réseaux IP à l’ère du cloud sont extrêmement élevées, et l’apparition de la 5G ne fera qu’accélérer cela. Les fournisseurs de services cherchent de plus en plus à se différencier en allant au-delà de l’offre de connectivité de base et en se concentrant sur l’assurance qualité de leurs services », commente dans un communiqué Manoj Leelanivas, directeur des produits chez Juniper Networks. « L’annonce d’aujourd’hui et le plan d’intégration de Netrounds dans Juniper automatiseront entièrement la complexité des tests et de la surveillance active de ces expériences de service client à grande échelle. Il s’agit d’une étape cruciale pour rester compétitif sur le marché dynamique actuel. »

« Aujourd’hui, les utilisateurs finaux sont souvent les premiers à découvrir les problèmes de qualité de service, car les solutions d’assurance traditionnelles se concentrent principalement sur l’état des appareils passifs plutôt que sur la qualité du service », estime de son côté Mats Nordlund, CEO et co-fondateur de Netrounds. « Combiné aux solutions sophistiquées d’automatisation de réseau de Juniper Networks, Netrounds permettra désormais aux fournisseurs de services et de cloud de fournir rapidement des services réseau définis par logiciel avec une qualité de service garantie de bout en bout. Pour nos clients, il s’agit d’un facteur clé de succès lors du déploiement de solutions dans des environnements dynamiques basés sur le découpage de réseau 5G, Kubernetes, SD-WAN et le cloud hybride. »