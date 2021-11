Faire évoluer son infrastructure réseau va bientôt relever de l’exploit sportif. En présentant leurs derniers résultats trimestriels, les deux équipementiers Juniper et Arista ont fait part de leurs difficultés croissantes à se fournir en composants, avec des délais d’approvisionnement qui peuvent s’allonger jusqu’à 80 semaines, soit jusqu’au printemps 2023. En raison des pressions sur leurs marges, ils s’apprêtent à en répercuter les conséquences sur leurs clients.

« Les délais d’exécution de nombreux composants se sont étendus à 50 ou 80 semaines avec des hausses de prix allant de 15 % à 200 % sur l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement en cuivre, acier, substrat, carte de circuit imprimé, mémoire, circuits intégrés en silicium, connecteurs, fret et main-d’œuvre », a déclaré Jayshree Ullal, la présidente et PDG d’Arista. « Nous avons été réfléchi sur les augmentations de prix jusqu’à présent mais nous avons récemment annoncé une augmentation des prix catalogue à compter du 4 novembre 2021, d’environ 10% en moyenne pour compenser l’escalade très élevée des coûts », a-t-elle ajouté.

Le discours est quasi identique chez Juniper. L’équipementier annonce qu’il a lancé des bons de commandes qui courent tout au long de l’année 2022 pour sécuriser l’approvisionnement, avec des délais qui vont là encore de 50 à 80 semaines sur une partie des composants.

« Nous avons annoncé un cinquième trimestre consécutif de croissance du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre et un deuxième trimestre consécutif de croissance exceptionnelle des commandes au cours du T3 », a déclaré son PDG Rami Rahim. Le carnet de commandes de Juniper dépasse maintenant d’un milliards de dollars son niveau de la fin de l’exercice 2020. La situation n’est donc pas prête de se résorber.

« Nous nous attendons à ce que les coûts de la chaîne d’approvisionnement restent élevés tout au long de l’année prochaine », a ajouté le directeur financier Ken Miller, qui espère une amélioration à la fin de l’année prochaine. « Du côté des prix, nous prenons des mesures de tarification pour essayer de protéger notre marge brute », a-t-il ajouté, sans préciser dans quelle mesure les tarifs seront répercutés à la hausse.

Le directeur financier a rappelé qu’une partie du carnet de commandes a été vendu avec un tarif des composants qui était celui d’avant la pandémie. « Nous héritons d’un niveau de prix dont nous devons bruler l’arriéré », a-t-il encore déclaré.

Juniper et Arista ne sont pas les premiers équipementiers réseau à modifier leur politique tarifaire. Le mois dernier Cisco a averti ses clients que les prix de base de ses matériels allait être revu à la hausse au début de son second trimestre fiscal. Selon nos confrères de The Register, cette hausse serait de l’ordre de 7%. HPE pour les mêmes raisons a commencé à augmenter ses prix pendant l’été. Une situation qui s’étend maintenant à presque tous les fabricants de matériels.