L’exercice 2017 a été conforme aux attentes pour Acesi. L’intégrateur alsacien a conclu son exercice 2017 sur une croissance significative de son chiffre d’affaires (+13%) à 15,9 M€ avec un excédent brut d’exploitation de l’ordre de 4%. La société a bénéficié entre autres de la bonne dynamique de son activité intégration, tirée notamment par l’hyperconvergence : « on a vraiment cartonné avec Simplivity », expose Jean-Marc Patouret, directeur-associé d’Acesi, qui évoque la signature de plusieurs beaux projets de refonte d’infrastructures de dimension nationale pour de grosses PME. « Les retours des clients sont unanimement positifs, poursuit Jean-Marc Patouret. Ils apprécient la simplicité d’utilisation, les nombreuses fonctionnalités en matière de sécurisation, la diminution du temps d’administration, l’absence d’effet de bord lors des mises à jour, la rapidité de sauvegarde et de restauration… ». Si les ventes de serveurs ont reculé, le réseau a connu également une bonne progression grâce notamment au Wifi et aux infrastructures cœur de réseau. Véritablement lancée au milieu de l’été, l’activité télécom a également apporté sa pierre à ces bons chiffres avec de nombreux dossiers de liens fibre signés.

Autre facteur de satisfaction pour Acesi : la société a réussi à attirer de nouveaux talents sur ses différents métiers. C’est notamment le cas de l’activité services managés/infogérance qui, ayant conquis pas mal de nouveaux clients durant l’exercice, a généré des embauches de techniciens et d’ingénieurs support. L’activité conseil/sécurité s’est également étoffée avec l’arrivée en décembre d’une consultante junior RGPD qui renforce le consultant sénior déjà embauché en mars 2017. L’intégrateur a également renforcé l’équipe de sa filiale suisse avec l’embauche de deux profils sénior (un commercial et un architecte) et son siège social avec un commercial junior. Enfin, un responsable marketing va rejoindre l’entreprise courant mars pour mettre de l’ordre dans le catalogue d’offres et de services, et mieux le promouvoir en externe comme en interne. L’entreprise a ainsi fini l’exercice sur un effectif de 68 personnes (+11% en un an) et passera les 70 en mars.

Seul bémol, malgré « des contacts », l’entreprise n’a pas pu mener à terme l’opération de croissance externe qu’elle appelait de ses vœux. « Nous n’avons pas trouvé les personnes qui nous ressemblaient suffisamment », commente Jean-Marc Patouret. Ce dernier admet aussi que l’entreprise n’était peut-être pas encore tout à fait prête jusque-là en termes de process et de marketing. « Pour suivre une agence à distance, il faut des process parfaitement en place », estime-t-il. Mais désormais, il juge que tous les éléments sont réunis pour franchir un nouveau cap et effectuer une acquisition. « Nous sommes prêts et nous en avons les moyens ». En l’occurrence, l’entreprise compte sur ses propres moyens, Jean-Marc Patouret et ses associés tenants à rester indépendants financièrement pour ne pas « subir la tyranie du court terme » et rester « maître de [leur] stratégie ».

Pour 2018, Jean-Marc Patouret s’attend à une année de consolidation après la progression de 2017. Néanmoins, la dynamique de son activité télécom, celle de sa filiale suisse et de ses nouvelles recrues commerciales pourraient conduire la société à faire malgré tout un peu de croissance organique cette année.