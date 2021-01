Channelnews a demandé à des personnalités de l’écosystème IT de partager leurs prédictions business pour 2021. Les prévisions de Jean-Marc Guignier, directeur général de Zyxel France et vice-président des ventes et du marketing pour l’Europe.

« 2021 comme toutes les années post-crise verra une cristallisation des forces en présence et un fossé se creusera entre les fournisseurs IT qui s’appuieront sur une offre qualitative et financièrement justifiée, et ceux qui ne pourront que mettre en avant leurs prix agressifs. En d’autres termes les dépenses seront probablement au moins égales à celles de 2020 mais iront se concentrer aux deux extrêmes du spectre des fournisseurs.

Selon moi, nous ne parlerons plus vraiment de Wifi 6 en 2021 car TOUT le Wifi sera devenu Wifi 6, c’est une des transitions les plus rapides que l’industrie connaisse, guère plus de 18 mois pour passer d’une génération à une autre.

Nous arrêterons certainement de parler de Cloud car tout sera passé en mode Cloud, préfiguration de la prochaine grande mutation de l’IT qui sera le paiement à la consommation, à l’usage donc beaucoup plus proche des besoins en temps réel des clients.

La sécurité de l’information et de la data sera plus que jamais d’actualité. Le partage de l’activité entre son entreprise et son domicile, quel qu’en soit le dosage hebdomadaire, fait éclater les frontières du système d’information de l’entreprise et oblige à repenser l’ensemble de sa stratégie de sécurisation du SI.

Le développement de la 5G, premier réseau vraiment pensé pour le BtoB, fera naître de nouveaux services et viendra enfin soutenir le plan haut-débit ralenti par le déploiement laborieux et onéreux de la fibre optique sur l’ensemble du territoire.

En résumé l’année qui s’ouvre est pleine d’opportunités et d’espoir pour Zyxel ! »

Tribune rédigée Jean-Marc Guignier