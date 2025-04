Nutanix nomme Jean d’Ornano au poste de Directeur Channel et Écosystèmes pour la France et l’Afrique du Nord-Ouest. Il succède à Philippe Dosset, récemment promu directeur principal OEM et Alliances sales EMEA, dans le cadre d’une réorganisation du périmètre Channel. Il reportera à Sven Schoenaerts, à la tête du channel EMEA de Nutanix, ainsi qu’à Guillaume André, directeur général France et Afrique du Nord-Ouest.

Jean d’Ornano a pour principales missions de renforcer les synergies avec l’écosystème de partenaires (intégrateurs, MSP, revendeurs et distributeurs), de soutenir la croissance de Nutanix et d’accélérer l’adoption des approches multicloud.

Âgé de 49 ans et diplômé de l’Institut Supérieur d’Électronique de Paris, Jean d’Ornano apporte vingt cinq ans d’expérience dans l’IT. Il a occupé des postes de responsabilités dans des grands groupes comme Capgemini, BEA, Oracle et Nokia. Il a travaillé près de 10 ans chez VMware, où il a notamment occupé le poste de Sales Director Channel Partners and Alliances France. Avant de rejoindre Nutanix, il était chargé du développement de l’écosystème partenaires chez Scaleway, en tant que Global Head of Business Partners and Technology Alliances.

« Jean d’Ornano connaît parfaitement les enjeux des partenaires, pour les avoir accompagnés tout au long de sa carrière. Il apporte une véritable compréhension du terrain et de leurs attentes », souligne Guillaume André dans un communiqué.

« Nutanix combine l’innovation d’un pionnier de l’hyperconvergence, une plateforme multicloud de référence et une culture client exemplaire. De plus en plus d’entreprises et d’organismes publics nous choisissent comme alternative à Broadcom pour leurs projets ou migrations », ajoute Jean d’Ornano. « C’est cette dynamique, portée par un écosystème engagé et des valeurs fortes, qui m’a convaincu de rejoindre l’aventure ».