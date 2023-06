Jean-Christophe Vien rejoint Milestone au poste de directeur général en France. Il remplace Rémy Deutschler. Ce dernier devient directeur EMEA de Milestone après avoir lancé l’éditeur de logiciels de technologie vidéo basés sur les données en France en mai 2018.

« Nous allons renforcer nos liens avec les intégrateurs, adresser davantage les bureaux d’études et les clients finaux sur des marchés cibles, mais également consolider les relations avec nos partenaires technologiques actuels, et poursuivre l’évolution de notre plateforme avec de futurs partenaires », déclare Jean-Christophe Vien dans un communiqué. « Si Milestone est un pionnier en matière d’innovation, elle l’est également en matière de technologies responsables. En France, nous devons accélérer en la matière et s’emparer réellement du sujet. C’est notre devoir que de faire avancer le débat et nous allons nous y consacrer pleinement. »