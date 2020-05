Intel se renforce sur le marché des services. La firme de Santa Clra a en effet annoncé l’acquisition du spécialiste des solutions de mobilité en tant que services (MaaS) Moovit pour environ 900 millions de dollars (840 millions de dollars en tenant compte de la participation d’Intel capital dans la société). Moovit est connu pour son application de mobilité urbaine qui permet aux voyageurs de planifier leurs voyages multimodaux en combinant les transports en commun, les services de location de vélos et de scooters, le trajet en voiture et le covoiturage. Moovit va intégrer Mobileye tout en conservant sa marque et les partenariats existants.

La division d’Intel souhaite en effet devenir un fournisseur de mobilité complet, en intégrant notamment les services robotaxi (voitures autonomes en partage), un marché qui selon les prévisions devrait représenter 160 milliards de dollars d’ici 2030.

« Le but d’Intel est de créer une technologie révolutionnaire qui enrichit la vie de chaque personne sur terre, et notre équipe Mobileye répond à cet objectif chaque jour », explique dans un communiqué Bob Swan, CEO d’Intel. « La technologie ADAS (systémes avancés d’aide au conducteur) de Mobileye améliore déjà la sécurité de millions de voitures sur la route, et Moovit accélère leur capacité à révolutionner véritablement les transports – en réduisant la congestion et en sauvant des vies – en tant que fournisseur de mobilité complète. »

Moovit revendique plus de 800 millions d’utilisateurs dans 3.100 villes à travers 102 pays. De son côté, Mobileye annonce plus de 60 millions de véhicules équipés de son sytsème ADAS et plus de 25 partenaires constructeurs automobiles.

Basée à Tel Aviv, Moovit a été fondée en 2012 et compte environ 200 salariés. La startup combine les informations des opérateurs de transports en commun et des autorités avec les informations provenant en temps réel de la communauté des utilisateurs pour proposer aux voyageurs le meilleur itinéraire pour leur déplacement.