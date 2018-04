Google y avait cru mais a dû abandonner ce qu’il croyait être un marché prometteur, celui des lunettes connectées grand public. Intel a son tour, jette l’éponge. Après avoir fermé l’été dernier sa division Recon de lunettes pour sportifs issue de l’achat en 2015 de la startup du même nom, le géant des composants va en effet fermer la totalité de son entité NDG (New Devices Group) qui poursuivait encore le développement de Vaunt, des lunettes intelligentes qui ont la particularité de ne pas se distinguer des lunettes ordinaires. Intel projetait de les mettre à disposition des développeurs avant la fin de l’année.

D’après The Information, qui a révélé cette fermeture, les 200 salariés de l’entité – qui en comptait 800 en 2016, Recon compris – sont invités à rejoindre une autre division de la société. Ceux qui ne trouveront pas de point de chute seront licenciés a expliqué à nos confrères une source proche du dossier.

Intel a confirmé dans un communiqué la liquidation de NDG. « Intel travaille continuellement sur de nouvelles technologies et expériences, et toutes ne se transforment pas en un produit que nous choisissons de mettre sur le marché », indique la firme de Santa Clara, ajoutant qu’elle poursuivra « une démarche rigoureuse en inventant et explorant de nouvelles technologies, ce qui nécessitera quelquefois des choix difficiles lorsque la dynamique du marché ne favorise pas d’autres investissements ».

En février dernier, Bloomberg indiquait qu’Intel était à la recherche d’investissements extérieurs pour NDG, évaluée alors à 350 millions de dollars. L’annonce de la fermeture de l’entité laisse entendre que les candidats investisseurs ne se sont pas bousculés pour participer à l’aventure.

C’est un échec de plus pour la stratégie de diversification engagée par Intel, qui a été contraint en 2016 de céder à TPG Capital la majorité de ses parts dans McAfee et, plus récemment, de se séparer du spécialiste des logiciels embarqués Wind River, revendu au même TPG.