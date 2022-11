L’éditeur INO, concepteur de solutions de nouvelle génération permettant de piloter sa relation client, annonce deux signatures de contrat pour déployer des systèmes innovants et industriels permettant à deux entreprises de moderniser leurs processus historiques et de gagner en performance et en agilité dans le traitement de leurs opérations vis-à-vis de leurs clients.

UCR assurance

Courtier en assurance depuis 35 ans, UCR assurance a choisi INO en remplacement de sa solution historique pour moderniser ses solutions de centre d’appel. Sélectionnée pour sa performance, son ouverture et sa richesse fonctionnelle, l’offre INO sera utilisée pour gérer les canaux Voix et SMS. Au-delà de ces éléments, INO permettra également de piloter les opérations de paiement à l’occasion des campagnes de recouvrement.

Balio

La startup Balio assiste ses clients sur l’ensemble de leurs contrats (Énergie, Box & Internet et assurances). Pour bien conseiller ses clients, Balio doit connaître leurs besoins et priorités. C’est pourquoi cette entreprise innovante a notamment développé, avec l’aide de ses utilisateurs, un parcours simple et ludique qui ne prendra que 5 minutes. Afin de répondre à cette promesse, une parfaite gestion de la relation client était nécessaire. C’est dans ce contexte qu’INO a été sélectionné pour apporter une vraie plus-value à son service client dans la gestion des canaux Voix et SMS.

Jovan Poirier, directeur commercial chez INO : « Nous sommes fiers d’annoncer ces nouveaux partenariats qui démontrent notre capacité à répondre aux sujets les plus ambitieux pour accompagner nos clients dans leurs projets de gestion de la relation client. Nous allons travailler en proximité avec leurs équipes pour leur proposer des solutions parfaitement adaptées à leurs besoins et leurs organisations. »