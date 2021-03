INO, une entreprise tournée vers l’optimisation de l’expérience client, fait évoluer son offre afin de proposer des solutions de nouvelle génération pour centre de contact. Les solutions développées par l’entreprises permettent de maintenir une relation client privilégiée en situation de télétravail et de déployer des dispositifs de paiement à distance en toute sécurité.

Conscient que la relation client est au cœur des nouvelles problématiques des sociétés, INO met toute son énergie et ses services à disposition des entreprises soucieuses d’améliorer l’expérience de ses clients.

Simplifier le télétravail des équipes relation client

INO CX est une solution omnicanale 100% cloud, conçue et développée sur des technologies de dernière génération qui répondent aux nouvelles problématiques des entreprises. Son ensemble de modules (Voice, Email, Chat, Outbound SMS et Pay) fournit aux professionnels de la relation client des outils d’amélioration et de modernisation d la gestion d’interactions clients.

INO CX a été conçue pour permettre un déploiement rapide du télétravail sans contrainte géographique. Solution 100% cloud et webRTC, aucun investissement en téléphonie (fixe ou mobile) n’est nécessaire de la part des entreprises, les appels sont directement émis et reçus via une simple connexion internet. Ainsi, INO a été capable d’accompagner ses clients dans le déploiement du télétravail afin qu’ils puissent continuer leurs activités malgré les récents événements.

Innover pour assurer toujours plus de sécurité lors des paiements

Aujourd’hui, la sécurité du paiement est une préoccupation majeure pour les clients. Il est peu rassurant pour les acheteurs de devoir communiquer leurs coordonnées bancaires par téléphone. Conscient des enjeux du paiement à distance, INO a innové pour développer une solution de paiement carte bancaire par SVI (Serveur Vocal Interactif). Cette solution permet aux clients d’effectuer un paiement depuis le pavé de leur téléphone, en saisissant leurs coordonnées bancaires sans que cela soit visible pour le commerçant. Proposer ce type d’expérience en situation de paiement augmente la satisfaction du client, car elle le rassure et lève les barrières psychologiques à l’achat par téléphone.

Maxime GARCIA, CTO & COO associé chez INO « Adapter en continu nos solutions pour répondre aux besoins de nos clients et aux nouveaux usages est primordial pour INO. Nous allons accentuer nos investissements et continuer de faire évoluer nos outils pour accompagner les entreprises dans la mise en place de solutions leur permettant de gérer simplement leur relation client. Les possibilités offertes par nos solutions pour permettre aux équipes relations clients de télétravailler sans rupture d’exploitation en est un parfait exemple. Globalement, INO a décidé de se développer pour maitriser à 100 % les interactions issues de la relation client. Résultat, une connaissance approfondie des problématiques de l’expérience client et des services fluides qui y répondent ».