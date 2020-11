Opérateur télécom et éditeur d’une plateforme omnicanale dédiée aux professionnels de la relation client, INO prend la virage de l’international pour étendre la distribution de sa solution 100% cloud et nativement omnicanale INO CX. Pour accélérer sa croissance, INO entre aujourd’hui dans une nouvelle phase de développement à l’international en commençant par l’Espagne où le groupe a d’ores et déjà développé un réseau de partenaires intégrateurs et revendeurs. Cette stratégie basée sur la vente indirecte sera au cœur du modèle de développement d’INO pour les prochaines années.

Julien HONORE, Country Manager Espagne et Portugal chez INO « Nous sommes fiers de pouvoir lancer nos opérations commerciales en Espagne grâce à notre réseau de partenaires formés et experts de notre solution INO CX. Nous bénéficions de toutes les ressources nécessaires pour réussir ce projet et comptons l’étendre en Europe à court terme. Pour ce faire, nous prévoyons d’ores et déjà de recruter nos futurs partenaires qui pourront renforcer leurs offres de service en proposant à leurs clients une solution omnicanale leur permettant d’améliorer la performance de leurs équipes relations clients. L’axe indirect est donc au cœur de notre stratégie et va continuer de monopoliser des investissements massifs pour assurer notre monter en puissance. »