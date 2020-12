L’opérateur télécom et éditeur d’une plateforme omnicanale dédiée aux professionnels de la relation client INO renforce l’axe de vente indirecte pour distribuer sa solution INO CX, une application cloud qui unifie et facilite la gestion des interactions avec les clients au sein des centres de contact et du service client (voix, sms, email, chat, paiement). L’éditeur compte recruter 10 partenaires en 2021 et sélectionnera dans un premier temps des distributeurs et intégrateurs qui disposent de connaissances dans les domaines des télécoms et de la relation client et qui souhaitent structurer leur offre autour d’une solution reconnue, ouverte et adaptée aux nouveaux enjeux du marché.

Laurent Hullot Wilm, directeur des ventes indirectes chez INO « A travers notre campagne de recrutement de partenaires, nous souhaitons accélérer notre croissance et diffuser à grande échelle notre solution INO CX sur tout le territoire. La spécificité de notre application réside dans l’étendue de ses fonctionnalités et sa conception exclusivement pensée pour répondre aux besoins des PME et ETI. La relation client est en effet un marché traditionnellement réservé aux grands acteurs et nombre d’entreprises moyennes ne pouvaient utiliser des solutions répondant à leurs attentes et contraintes. INO offre une réponse concrète à travers sa solution qui peut être déployée, paramétrée et utilisée simplement notamment grâce à son mode de délivrance en cloud. »