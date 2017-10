Tibco Software s’allie avec Ingram Micro afin d’élargir son écosystème de partenaires distributeurs. Le grossiste distribuera une grande partie des solutions d’intégration, d’API management et d’analytique de l’éditeur, auprès de son réseau de revendeurs à valeur ajoutée. Le partenariat débutera aux Etats-Unis avant de s’étendre par la suite au reste du monde. « Nous sommes heureux de collaborer avec Ingram Micro, notre nouveau distributeur stratégique mondial qui va commercialiser la majeure partie de notre offre produits et étendre la portée de notre plate-forme cloud TIBCO Connected Intelligence », commente dans un communiqué Jason Johns, vice-president of Global Channels de Tibco. « A mesure que nous poursuivons le développement de nos canaux de distribution et de nos alliances, Ingram Micro sera pour notre communauté de partenaires un distributeur majeur avec lequel nous nous réjouissons de travailler étroitement. »

Dans le cadre de cette alliance, Tibco travaillera en étroite coopération avec Ingram Micro afin d’élargir son réseau de partenaires et d’accompagner les revendeurs. L’offre produits distribuée comprendra notamment les solutions dédiées à l’Internet des objets (IoT) et l’offre analytique en streaming. En outre, l’éditeur s’appuiera sur la présence locale d’Ingram Micro dans les domaines des services cloud, de l’accompagnement des partenaires et des services professionnels.