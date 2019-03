Ingram Micro est en ce moment très actif. Quelques jours après avoir annoncé l’enrichissement de sa plateforme cloud, le grossiste a dévoilé le lancement d’une place de marché spécifique pour l’IoT afin « de simplifier l’utilisation de l’internet des objets » rapporte CRN.

Le grossiste a introduit deux kits permettant aux revendeurs, quelle que soit leur expérience en matière d’IoT de démarrer ou à progresser rapidement sur ce marché. Chaque kit comprend des capteurs, des passerelles optimisées pour ces passerelles afin de garantir la qualité des flux de données, ainsi que d’autres composants. Il ne s’agit pas d’offres groupées, ce terme suggérant que les produits sont regroupés pour des raisons de prix a insisté Eric Hembree, en charge de l’IoT chez Ingram. « Nous avons des solutions et des kits », a-t-il ajouté, expliquant que les solutions peuvent être tarifées sans coûts initiaux mais intégrées dans le revenu récurrent.

Il existe deux sortes de kits. La première, destinée aux fournisseurs de services entrant sur le marché contient environ 90% d’une solution complète, le reste était laissé au choix du fournisseur. La seconde destinée à ceux qui ont déjà une expérience en matière d’internet des objets comprend environ 60% d’une solution complète, permettant aux revendeurs de fournir davantage de valeur ajoutée. La sécurité de l’ensemble peut être confiée à des spécialistes tels que Symantec ou proposée par le fournisseur de services. Le grossiste travaille par ailleurs avec un fournisseur spécialisé sur le développement d’une puce de sécurité pouvant être intégrée dans la majorité des appareils du marché.

Eric Hembree a expliqué qu’il existait différentes étapes à franchir pour assurer le succès des revendeurs sur ce marché. La première consiste à bien comprendre les besoins du client. Pour les aider, le distributeur a développé une matrice de résultat baptisée Outcome Solving X Matrix.

La seconde étape consiste à former et à certifier les intervenants. Ces derniers ont à leur disposition une IoT University incluant un processus de certification de trois jours, un dispositif qui s’adresse également aux revendeurs développant leur propre plateforme IoT. Un programme de financement de la formation est par ailleurs proposé. Les partenaires peuvent en outre tirer parti d’un programme de pratiques qui les aide à situer leurs lacunes et à les combler.

Un certain nombre de services sont également proposés par Ingram tels que l’évaluation des réseaux, de la sécurité et d’autres composants des différents sites du client concernés, la conception de la solution, ou encore un IoT Lab destiné aux clients qui peuvent y découvrir le fonctionnement de leur future solution. La formation de ces derniers constitue également une étape importante du processus. « La transformation numérique ne se concentre pas sur le fournisseur de solutions mais sur le client », a déclaré Eric Hembree. « S’ils ne comprennent pas complètement la démarche vous êtes mort. »

Le responsable a ajouté qu’Ingram Micro pouvait aider le revendeur à déployer la solution mais celle-ci pouvait être intégrée dans des solutions existantes telles qu’un ERP avec l’aide d’intégrateurs tiers. Il a par ailleurs rappelé que les données brutes provenant de l’IoT devaient être intégrées dans de nouveau tableaux de bord pour leur traitement. Il a enfin affirmé que la principale source de profit sur le marché de l’IoT résidait autour du NOC (centre d’opérations du réseau), du SOC (centre d’opération de sécurité) et du cycle de vie, ajoutant que le NOC était essentiel pour la gestion des capteurs et la détection d’éventuelles défaillances et qu’Ingram pouvait faire appel à des spécialistes tiers pour les fournisseurs de services qui en sont dépourvus.