Le siège d’Ingram Micro à Irvine, en Californie, sera fermé à tous sauf à une poignée de travailleurs essentiels rapporte CRN. Les responsables du comté d’Orange où est établi le siège ont en effet interdit tous les rassemblements publics et privés pour lutter contre la propagation du coronavirus. Environ 1.700 des 33.000 salariés d’Ingram travaillent sur le site d’Irvine. Les opérations se poursuivent toutefois normalement, le grossiste ayant établi un plan d’urgence en vue d’un tel scénario et la plupart des employés travaillant déjà à domicile.

Le comté d’Orange rejoint au moins sept autres comtés de Californie qui ont mis en place des directives similaires qui concernent de nombreuses entreprises technologiques.

« L’équipe reste concentrée sur les besoins de ses partenaires et les responsabilités commerciales respectives », affirme la société dans un communiqué transmis à nos confrères. Elle annonce par ailleurs un support en matière de services financiers, une extension du crédit et des lignes de crédit supplémentaires pour le channel.

Le distributeur assure qu’il gère également étroitement sa chaîne d’approvisionnement et attribue ses stocks de manière équitable afin de répondre aux demandes plus élevées en matière de VPN, d’UCaaS, de caméras, d’ordinateurs portables et autres équipements nécessaires pour le travail à distance. Un portefeuille de formations virtuelles est par ailleurs mis à la disposition de ses partenaires.

La semaine dernière, Ingram Micro a annoncé que son Cloud Summit – que le grossiste organise chaque année depuis 2009 – était annulé afin de protéger « la santé et la sécurité de chaque participant et personne présente ».