Infotel, qui annonce par ailleurs pour son exercice 2018 un chiffre d’affaires de 231,7 millions d’euros, en croissance de 10,7%, vient d’acquérir la totalité de l’ESN lyonnaise Coach’is. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Coach’is, qui compte plus de 30 collaborateurs, a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de près de 3 millions d’euros. La société intervient dans plusieurs domaines d’expertise, comme la conception et le développement d’applications, le conseil et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, ou les solutions de collaboration, et compte parmi ses clients plusieurs grands comptes tels que Cegelec, Fiducial, SPIE ou encore Saint Etienne Métropole. Elle apporte par ailleurs à la société APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) une expertise spécifique dans le domaine de la gestion autoroutière.

Cette acquisition vient renforcer l’ancrage d’Infotel en région lyonnaise qui dispose déjà d’une équipe de 60 collaborateurs intervenant auprès de clients comme Banque Populaire, Caisse d’Épargne, Agircc-Arrco, Groupama, ADP, APAVE. L’agence lyonnaise a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 5,4 millions d’euros.

Avec l’intégration de Coach’is, le groupe de conseil, de services numériques et éditeur de logiciels élargit son spectre de compétences et conforte ses positions pour accompagner les grandes entreprises de la région Rhône-Alpes dans leurs projets IT. « Nous avons toujours privilégié la proximité avec nos clients pour un travail collaboratif de très haute qualité. L’intégration de Coach’is répond à cet enjeu dans une région qui regroupe de nombreuses entreprises à fort potentiel », commente dans un communiqué le PDG d’Infotel, Bernard Lafforet.