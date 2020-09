Le premier semestre 2020 a vu une résurgence des marchés des PC et des tablettes et la demande continue de dépasser l’offre constate IDC. Cette embellie, due en grande partie au télétravail, à l’éducation en ligne et au besoin de divertissement des consommateurs confinés amène le cabinet d’études à revoir ses projections de ventes des PCD (dispositifs informatiques personnels) à la hausse. Il s’attend désormais à ce que les PC, tablettes et stations de travail enregistrent une croissance de 3,3% comparé à 2019, avec des volumes d’expédition atteignant 425,7 millions d’unités. « La croissance de cette année est notable étant donné que 2019 a été un marché des PC anormalement fort, largement tiré par les achats des entreprises alimentés par la fin de support de Windows 7. Cette année, le Covid-19 a accéléré la demande de PC et de tablettes à la fois du segment commercial et du segment grand public », analyse IDC. « Les consommateurs sont restés coincés chez eux, incapables de dépenser leur argent pour les restaurants, les cinémas et autres activités quotidiennes », précise David Myhrer, vice-président en charge de la recherche au Consumer Technology Strategy Service du cabinet.

Bien que cette récente flambée de la demande se poursuive, l’analyste s’attend à ce que le marché des PCD diminue en 2021 en raison de l’incertitude économique provoquée par la pandémie. A l’avenir, le marché devrait reprendre son déclin à long terme avec un taux de croissance annuel composé de -2,2%, les livraisons tombant à 389,6 millions d’unités en 2024.

Personal Computing Device Forecast by Product Category, 2020-2024 (shipments in millions) Product Category 2020 Shipments* 2020 Market Share* 2024 Shipments* 2024 Market Share* 2020-2024 CAGR Desktop 72.8 17.1% 66.0 16.9% -2.4% Detachable Tablet 62.1 14.6% 57.3 14.7% -2.0% Notebook 198.3 46.6% 193.8 49.7% -0.6% Slate Tablet 87.5 20.5% 65.4 16.8% -7.0% Workstation 5.0 1.2% 7.1 1.8% 8.9% TOTAL 425.7 100.0% 389.6 100.0% -2.2% Source: IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, September 1, 2020

Table Notes:

• All figures represent forecast data.

• Traditional PCs include Desktop, Notebook, and Workstation.

• Total tablets include both slate and detachable tablets.