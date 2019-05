Les livraisons de PC (desktops, ordinateurs portables et postes de travail) totaliseront 71,3 millions d’unités en 2019 dans la région EMEA, soit une baisse de 0,4% sur un an. Le marché professionnel tirera les ventes tout au long de 2019, en raison des cycles de renouvellement, mais ne suffira pas à compenser les fortes baisses du marché grand public indique une étude d’IDC

Les problèmes d’approvisionnement en CPU d’entrée de gamme auront un effet modéré sur le volume global au premier semestre de l’année, principalement sur le volume disponible pour répondre à la demande de la rentrée scolaire. En revanche, le marché professionnel connaîtra une croissance considérable tout au long de l’année, la fin prochaine de la prise en charge de Windows 7 stimulant des cycles de renouvellement importants dans les secteurs public et privé. Du côté des ordinateurs portables, les machines maigres, légères et convertibles enregistreront la plus forte croissance, les entreprises privilégiant les facteurs de forme ultraportables afin de répondre à la demande de leurs effectifs mobiles, en croissance constante. Malgré la progression de la mobilité, les appareils fixes seront toujours bien implantés dans l’espace professionnels, les avantages qu’ils offrent en termes de sécurité les rendant essentiels dans certains secteurs, tandis que la transition accrue vers des modèles plus petits continue de revigorer le marché des desktops en général. La fin des longs cycles de vie des postes de travail approchant, le cabinet d’analyse s’attend à des renouvellements accélérés tout au long de l’année. « En dépit de la pénurie actuelle de processeurs et des incertitudes politiques, le marché des PC en Europe occidentale s’est montré résistant au premier trimestre », explique dans un communiqué Malini Paul, responsable de la recherche chez IDC Western Europe Personal Computing Devices. « Il devrait encore gagner en stabilité au cours des prochains trimestres, grâce à la forte demande des grandes et moyennes entreprises qui se poursuivra jusqu’à la fin de vie de Windows 7 en janvier 2020. »

Du côté des consommateurs, la hausse des stocks après une fin d’année relativement faible devrait limiter les ventes tout au long du premier semestre. Cependant, l’activité promotionnelle visant à vider les stocks ainsi que les baisses de prix attendues pour certains composants devrait redonner de la vigueur au second semestre. La modification des habitudes d’achat des consommateurs, qui se traduit par l’allongement de la durée de vie des appareils, devrait empêcher toute reprise du marché grand public estime IDC. Toutefois, les formats premium, minces et légers, ainsi que les jeux offriront des poches de croissance. Par ailleurs, les lancements futurs de modèles innovants pourraient susciter l’intérêt des consommateurs et générer de la croissance en 2020.