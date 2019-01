À l’origine d’une solution de connectivité 4G fiable et performante qu’il commercialise avec succès depuis trois ans en direct, le fournisseur d’accès Internet Icow Systems se lance dans la construction d’un réseau de distribution pour démultiplier son rythme de croissance. Une mission qui a été confiée à Julien Gontard, un ex-JDL recruté mi-2018. À ce jour, le réseau de distribution d’Icow compte une dizaine d’intégrateurs télécom ayant déjà finalisé au moins une vente. Parmi eux l’intégrateur savoyard Courchevel Télécom, l’intégrateur ERP AmiGest et l’installateur lyonnais Atea IT.

Mais l’opérateur souhaite aller beaucoup loin et beaucoup plus vite dans le déploiement de son réseau de distribution. C’est la principale justification de la levée de fonds qu’il prépare pour le printemps et qui devrait lui rapporter 2 à 3 millions d’euros. Fort de ces nouvelles ressources, Icow espère porter rapidement son parc clients de 300 à plusieurs milliers d’entreprises.

Créé par David Coiron et Sébastien Wild (photo), Icow a fondé son développement sur l’utilisation des réseaux 4G pour fournir de la connectivité Internet haut débit aux entreprises qui n’ont pas accès à la fibre. L’entreprise a conçu une box plug & play assurant des débits continus de l’ordre de 30 à 40 Mbps en moyenne – proche de 100 Mbps dans les conditions les plus favorables – en s’appuyant sur les réseaux des quatre opérateurs 4G nationaux. Les box sont préconfigurées avec deux abonnements 4G (sélectionnés en fonction de la localisation du client), l’un servant le réseau primaire et l’autre de réseau de secours. Lorsque le réseau principal est indisponible ou donne des signes d’essoufflement, le réseau secondaire prend le relai à chaud, sans interruption du signal. Ce système permet de concillier fiabilité et performance de la connexion. Il présente également l’avantage d’être pilotable à distance et d’offrir aux utilisateurs le bénéfice d’une IP fixe publique quel que soit le réseau emprunté.

Récemment, Icow a mis sur le marché une version évoluée de son offre, qui intégre un firewall s’administrant à distance et gèrant nativement les VLAN. Icow propose également une version THD, capable d’agréger plusieurs liens et permettant de supporter plusieurs centaines ou milliers d’utilisateurs simultanés, notamment lors d’événements. L’entreprise travaille sur plusieurs autres améliorations, dont l’intégration de services voix (VoiP) et la compatibilité SD-WAN

Icow fournit plusieurs formules d’abonnement avec ou sans engagement. Cela démarre 79 € HT (pour un forfait sur 36 mois coût des communications non compris) et monte jusqu’à 400 à 500 € HT (pour une formule illimitée temporaire sans engagement). La formule illimitée avec engagement sur 36 mois est positionnée à 199 € HT.

Installée à Brignais dans le Sud de Lyon, l’entreprise emploie 15 salariés et réalise un chiffre d’affaires estimé (mais non publié) de l’ordre 3 M€.