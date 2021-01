Le SASE (Secure Access Service Edge), qui concentre les services SD-WAN et de sécurité réseau dans un modèle de service unique, a plus que jamais le vent en poupe. Selon Gartner – qui a inventé le terme – au moins 40 % des entreprises auront défini des stratégies d’adoption du SASE d’ici 2024. Le cabinet lui prévoit une croissance moyenne de 116% par an sur la période. On peut exprimer des doutes sur ces prévisions mais force est de constater que les fonds d’investissements se ruent sur ce marché. Zscaler, qui le domine, a ainsi vu ses actions grimper de plus de 270% en 2020. Netskope, qualifié de visionnaire par Gartner, a bénéficié quant à lui d’un investissement de 340 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Sequoia Capital, portant la valorisation de la société a plus de 3 milliards de dollars en février dernier. En novembre, Menlo Security a obtenu 100 millions de dollars de la part de Vista Equity Partner et d’autres investisseurs. A présent, c’est iboss, un autre visionnaire du SASE selon Gartner, qui annonce avoir clôturé un cycle de financement de 145 millions de dollars auprès de Francisco Partners et de NightDragon pour développer davantage son modèle SASE. « Alors que le périmètre traditionnel de l’entreprise se dissout, les solutions de sécurité doivent permettre un accès sécurisé aux applications et services à tout moment et en tout lieu », commente Scott Eisenberg, responsable du crédit chez Francisco Partners, dans un communiqué adressé à CRN. « La solution cloud-first d’Iboss a été conçue pour répondre à ce changement d’infrastructure transformationnel. » « iboss a créé la plateforme de sécurité SASE la plus large, la plus moderne et la plus complète du marché et la seule capable de permettre aux organisations de passer des appliances de sécurité sur site vers la sécurité SaaS fournie dans le cloud », ajoute dans le document Dave DeWalt, fondateur de NightDragon et co-président d’iboss.

Développé sur une architecture conteneurisée propriétaire conçue à 100% pour le cloud, iboss cloud détecterait 100% des ransomwares et offrirait une protection à 100% contre les techniques d’évasion avancées, les menaces persistantes avancées, les logiciels malveillants de porte dérobée et les chevaux de Troie grâce à la détection des logiciels malveillants sans signature, selon la société.