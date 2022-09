IBM propose désormais un service d’abonnement à 50 dollars par utilisateur·rice et par mois pour l’usage de son environnement System I.

Dans le principe : un serveur Power S1014 est déposé chez l’entreprise cliente tandis que Big Blue en assure la maintenance et en reste propriétaire : 64 Go de mémoire, 2,8 To de stockage NVMe et une connectivité Ethernet et Fibre Channel, mais un seul cœur actif. IBM estime que c’est largement suffisant pour la majorité des PME susceptibles de souscrire à cette offre.

Les client·e·s devront signer des contrats de trois ou cinq ans avec IBM, pour un minimum de 25 utilisateur·rice·s. Les licences supplémentaires peuvent être acquises par lots de cinq.

Dylan Boday, vice-président de la gestion des produits d’IBM pour le cloud hybride, les systèmes et l’Intelligence Artificielle, précise qu’IBM doit encore déterminer ce qui se passera si la société lance un nouvel équipement dans les cinq ans de la durée de vie du contrat, ce qui est fort probable compte tenu des cycles de développement et de sortie d’IBM. Il affirme par ailleurs que cette offre devrait plaire aux entreprises qui hésitent à complètement migrer dans le cloud et souhaitent conserver leurs charges de travail sur site.