En charge de Nutanix France depuis 2016, Hugues Heuzé étend son périmètre de responsabilités à la gestion des activités commerciales de l’entreprise pour les régions France et North West Africa. Il reportera directement à Jonathan Gosselin, Senior Director of Sales pour la région Southern EMEA.

Hugues Heuzé, 47 ans, a derrière lui plus de 15 ans d’expérience dans l’univers des datacenters et des projets d’infrastructure IT. Un diplôme en informatique de l’Université de Rouen en poche, Hugues Heuzé débute sa carrière en tant que professeur en informatique. Après deux ans passés dans le monde de l’éducation, il bifurque vers le secteur privé où il occupe des fonctions d’administrateur de système, chef de projet, directeur technique, Services Manager et System Engineer chez Renault, Atempo, Stordata et Synerway. En 2007, il passe chez Netapp où il occupe successivement les postes de System Engineer, Global Account Manager et finalement Global Enterprise Manager. Il rejoint Nutanix en mars 2016 au poste de Sales Account Manager.

En 2015, Hugues Heuzé a validé un Global Enterprise Manager Sales Mastery Class de l’université de Berkeley (Californie).

« La promotion de Hugues Heuzé à la tête de la région North West Africa vient récompenser plusieurs années de travail sur le marché français où il a démontré tout son savoir-faire en matière de management et de direction », indique dans un communiqué Jonathan Gosselin, Senior Director of Sales pour la région Southern EMEA. « Elle permet en outre à Nutanix d’augmenter les synergies sur ces régions qui partagent une langue commune et d’accélérer le déploiement de ses offres ».